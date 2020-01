"Queres ir embora, é?" Rui Patrício e as agressões em Alcochete

© Miguel Pereira/Global Imagens

Os adeptos entraram com grande agressividade no balneário, com intenção de agredir e provocando um ambiente de grande tensão. É assim que o guarda-redes Rui Patrício recorda, em julgamento, o ataque a Alcochete.

William Carvalho foi um dos primeiros alvos. Rui Patrício tentou intervir e foi agredido, também ele, com socos no peito. "Tentaram tirar-nos a camisola dizendo: 'São uma vergonha!'"

Um dos agressores dirigiu-se então a Ruí Patrício. "Estás aqui filho da p****, queres ir embora, é?", relata o guardião em julgamento, numa referência à possibilidade de uma transferência.

"Só dava para pensar: não nos matem", confessa agora em tribunal. Sem assistir a outras agressões, viu Jorge Jesus "sangrar da boca" e Bas Dost a "levar pontos".

No exterior viu o líder da Juventude Leonina, Fernando Mendes, à conversa com William Carvalho.

"Não sei quanto tempo depois, vi Bruno de Carvalho na academia (...) mas não falou comigo, nem o vi, ou soube, se falou com outros jogadores", explica o guardião que atualmente representa os ingleses do Wolverhampton.

A reunião de abril

Na sequência do jogo com o Atlético de Madrid, a 7 de abril, os capitães do Sporting confrontaram o presidente Bruno de Carvalho, acusando-o de incitar à violência sobre os jogadores junto das claques, algo que já era público antes do inicio do julgamento.

"Sabíamos que o presidente tinha mandado partir os nossos carros", recorda Ruí Patrício, citando informação que chegaram de William Carvalho através do antigo líder da claque Nuno Mendes "Mustafá".

O presidente negou as acusações. "Disse que se quisesse bater em alguém não precisava de pedir a ninguém." Para se defender, o presidente do Sporting saiu da sala e ligou em alta voz a Nuno Mendes, que negou a conversa.

Ruí Patrício diz ter então sentido que algo estava a acontecer. "Ele estava a falar diretamente com os adeptos e não connosco", explica o capitão sobre a atitude do presidente - que condena - e diz, ainda hoje, não a compreender.

O motivo

Rui Patrício recorda que "depois do jogo do Atlético houve um post público do antigo presidente do Sporting" e que os jogadores pediram "uma reunião no dia seguinte a André Geraldes", responsável pelo futebol.

A reunião foi marcada apenas para a segunda-feira seguinte e, por isso, e uma vez que os jogadores consideravam a situação "grave", decidiram "publicar também um post no Facebook".

O encontro acabou por se realizar no sábado, já depois dos jogadores serem suspensos e alvo de processo disciplinar. A reunião em Alvalade "decorreu num ambiente muito mau" e os jogadores defenderam que "ele [Bruno de Carvalho] devia explicar o que quis dizer".

Por seu lado, o então presidente acusava os jogadores: "Vocês fazem isto porque querem sair do clube."

Da reunião da véspera ao ataque

Os jogadores foram avisados durante a manhã pelo secretário técnico do clube, Vasco Fernandes, de uma reunião a realizar às 18h00. Compareceram, por isso, em Alvalade no dia seguinte ao jogo com o Marítimo.

Nesse encontro "Bruno de Carvalho mostrou uma atitude completamente diferente da das reuniões anteriores", estranha Ruí Patrício.

O presidente disse-lhes: "Se precisarem de algo, podem ligar-me e, aconteça o que acontecer, vocês vão estar bem para a final da Taça."

Acuña no aeroporto

O então capitão de equipa explicou ainda que Bruno de Carvalho perguntou a Acuña porque tinha confrontado o presidente da claque na Madeira.

"Acuña porque é que fizeste isso, e logo com o chefe da claque?", comentou o antigo líder leonino, explicando que Fernando Mendes lhe tinha ligado na noite anterior.

Ruí Patrício foi jogador dos leões durante 18 anos, sendo o antigo guarda-redes e capitão do Sporting. O depoimento começou com uma hora de atraso por ausência de câmara no tribunal.