Bruno Fernandes assinou com o Manchester United por cinco épocas e meia

Bruno Fernandes, o médio português de 25 anos, é o novo reforço do clube inglês e foi apresentado na quinta-feira. "É uma honra poder representar este clube, jogar na Premier League é um sonho tornado realidade", foram as primeiras palavras do jogador na entrevista que deu aos canais dos "red devils".

Comparado com Rui Costa, o antigo capitão do Sporting admite que há uma grande diferença entre os dois, mas quer ser ainda melhor. "É complicado, mas o meu desejo é melhorar a cada dia", acrescenta.

O médio português confessa que via muitos jogos da Premier League em Portugal mas acompanhava mais o Manchester United na altura em que Cristiano Ronaldo jogava no clube. Apesar de o ver como um ídolo, o jogador garante que quer deixar uma marca diferente no clube: "Quero escrever a minha história."

Para além da Primeira Liga, Bruno Fernandes também jogou na Série A, em Itália, e confessa que as duas competições são muito diferentes. "Em Portugal há muito talento, mas os jogadores acabam por ir para grandes países, para grandes clubes." Já em Itália, "os treinadores são muito focados na tática". "Quem joga na Serie A está preparado para jogar em qualquer lado", sublinha.

O ex-jogador leonino vai jogar com a camisola número 18, a mesma de Paul Scholes, "um jogador fantástico", que atuou como médio no Manchester United. "Sei que tenho muita responsabilidade", confessa.

Bruno Fernandes admite que tem a ambição de ganhar todos os jogos e deixa uma mensagem para os fás: "Espero que possamos celebrar juntos muitas vezes."