"Quero passar meta dos dez golos." O melhor marcador do campeonato mora nos Açores

Concluídas que estão as primeiras seis jornadas do campeonato, o Santa Clara marcou 7 golos. Seis são da autoria de Thiago Santa, ponta-de-lança brasileiro que cumpre a quarta temporada no clube dos Açores.

"Estou muito feliz pelo momento que estou a viver", começa por dizer o avançado brasileiro em declarações à TSF, confessando que não quer ficar por aqui: "a minha meta a época passada era chegar aos 10 golos, mas esta quero ultrapassar essa barreira. Tenho essa ambição e espero que corra tudo bem até ao final para poder ajudar o Santa Clara.

Desde o início da temporada, Thiago Santana só não marcou na terceira ronda [no empate a zeros frente ao Gil Vicente]. Bisou logo na primeira jornada frente ao Marítimo, voltou a marcar na segunda diante do Braga, marcou também na quarta jornada ao Paços de Ferreira e nas jornadas seguintes frente ao Sporting e Portimonense. Um contributo decisivo para colocar o clube da paisagem vulcânica no quarto lugar da tabela em igualdade pontual com o FC Porto (10 pontos).

"A equipa está a comportar-se bem. Ainda é muito cedo para falarmos mas estamos de parabéns pelo início de época. Estamos no caminho certo para conseguirmos o nosso objetivo que é, primeiro, a manutenção para depois irmos buscar algo melhor.

Thiago Santana, formado no Internacional de Porto Alegre, tem 27 anos. Chegou a Portugal para representar o Vitória de Setúbal durante uma época. Seguiu-se a viagem até aos Açores onde permanece desde 2017.