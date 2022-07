"Quero ser campeão." Enzo Fernández chegou a Lisboa para "triunfar" no Benfica

Enzo Fernández à chegada ao aeroporto Humberto Delgado © André Luís Alves / Global Imagens

O reforço do Benfica Enzo Fernández chegou esta terça-feira a Lisboa para completar o processo de transferência e assinar com o clube da Luz. Ainda no Aeroporto Humberto delgado, o jogador argentino deixou bem claro quais são os objetivos.

"O objetivo é triunfar cá. Quero ser campeão. Ajudar os meus companheiros no dia a dia", explicou o antigo jogador do River Plate que ainda deixou uma mensagem aos ex-colegas: "Mando também um cumprimento aos meus companheiros e à equipa técnica."

O médio chegou a Lisboa acompanhado pelo diretor desportivo do Benfica, Rui Pedro Brás, e assume-se "muito feliz por representar o Benfica", que diz ser "um clube muito prestigiante".

Enzo Fernández revelou ainda que houve dois ex-atletas do Benfica que ajudaram à transferência. Foram Saviola e Enzo Pérez: "Recomendaram-me muito. Disseram que era uma cidade bonita e que o Benfica era um grande clube, com muito prestígio e grandeza. Preparei-me da melhor maneira para triunfar cá."

Já com o também argentino Otamendi, capitão das águias, o reforço do Benfica não falou. "Não, não tive a oportunidade, mas agora seguramente terei um momento para falar com ele", disse à chegada.

Enzo Fernández apresentou-se como um jogador "tecnicamente muito bom, com visão de jogo e bom passe", mas avisa que é preciso "continuar a trabalhar".

O Benfica pagou dez milhões de euros ao River Plate pelo passe do médio argentino, aos quais se podem juntar mais oito milhões consoante objetivos acertados entre os dois emblemas.

O jogador vai agora realizar os habituais exames médicos e assinar contrato com os encarnados. Depois vai juntar-se ao resto da equipa, mas apenas no Algarve, para onde vai a comitiva benfiquista depois de deixar o estágio em Inglaterra.