"Quero ser campeão." Artur Jorge assume candidatura do SC Braga ao título

Artur Jorge, treinador do SC Braga

Por Rui Oliveira Costa 25 Julho, 2023 • 17:57

O treinador do SC Braga, Artur Jorge, admitiu esta terça-feira que o objetivo do clube passa por ser campeão nacional e pede que a equipa tenha ambição ao longo do campeonato.

"Eu também quero ser campeão nacional. Volto a falar das expectativas e basta ver que nós tivemos o evento que tivemos há uma semana na nossa loja em Braga e aquilo que as pessoas, os adeptos, que se aproximaram de nós mais falavam era sobre isso. Pedem, porque, de facto, nós temos que olhar para cima. Nós terminámos em terceiro lugar, temos duas posições para podermos fazer melhor em termos de campeonato", disse o técnico bracarense em entrevista à SportTV.

Ainda assim, Artur Jorge sabe que não está "sozinho na corrida" e vai "ter rivais de extrema qualidade, rivais habituados àquilo que é a exigência do jogar para o título". "Provavelmente muita gente estará satisfeita por nós dizermos isto, mas sempre no sentido de daqui a algum tempo criticar-nos, porque podemos estar afastados ou não, mas isso dá-me exatamente igual", refere.

Para o treinador do SC Braga, a palavra-chave é "ambição": "Não me incomoda nada a importância que nós temos, porque isto faz parte da ambição, do objetivo, e, portanto, nós não seremos nunca a única equipa que possa neste momento dizer: "Vamos procurar ser campeões nacionais." Neste momento nós temos de pensar alto. Temos de pensar para cima. Nós temos de pensar de forma realista, mas também com a sede de ambição que nos alimenta e que nos alimentará em termos de campeonato."

Do ponto de vista pessoal, Artur Jorge teve propostas vindas do mercado europeu e árabe, mas optou por ficar em Braga.

"Fiquei pelo sonho da Champions, fiquei pelo projeto e fiquei também pela paixão que tenho com clube e porque sinto que sou amado dentro do próprio clube", garantiu.

O SC Braga parte para a temporada 2023/2024, depois de um terceiro lugar na época passada. Os bracarenses estreiam-se na I Liga em casa frente ao Famalicão e, no início da presente época, vai ter outro desafio que é a qualificação para a Liga dos Campeões. Na 3.ª pré-eliminatória, os guerreiros do Minho enfrentam o Backa Topola, da Sérvia, e, caso superem esse desafio, ainda vão ter de passar pelo play-off para se juntarem a Benfica e FC Porto na fase de grupos da competição.