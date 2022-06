"Quero vencer muitos títulos." Darwin oficializado pelo Liverpool

Por TSF 14 Junho, 2022 • 19:09 Partilhar este artigo Facebook

O Liverpool oficializou a contratação do avançado uruguaio Darwin Núñez. O jogador de 22 anos assinou um contrato válido com o clube inglês de longa duração.

Em declarações aos meios oficiais do clube, Darwin revela que "está muito satisfeito" por fazer parte da equipa liderada por Jurgen Klopp."É uma das razões por ter vindo aqui para Liverpool, para vencer troféus e títulos. Quero vencer muitos títulos no Liverpool", diz o jogador que vestiu o 9 do Benfica nas últimas duas temporadas.

Tal como o Benfica anunciou na madrugada de segunda-feira, o Liverpool vai pagar 75 milhões de euros pelo avançado uruguaio, mais 25 milhões por objetivos.