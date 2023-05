Racismo. Estádio do Valência parcialmente interditado e retirado vermelho a Vinícius Júnior

Vinícius Júnior © Juan Carlos Hidalgo/EPA

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) decidiu esta terça-feira interditar parcialmente o Estádio Mestalla, casa do Valência, por cinco jogos e retirou o cartão vermelho e consequente suspensão a Vinícius Júnior, na sequência do caso de racismo ocorrido na partida entre valencianos e o Real Madrid no domingo.

"O encerramento parcial afetará a denominada Grada Kempes", afirma a RFEF em comunicado.

O Valência foi ainda multado em 45 mil euros devido aos insultos racistas dos adeptos para Vinícius Júnior.

O jogador brasileiro, que tinha sido expulso durante a partida pela reação às ofensas, foi despenalizado. A decisão da federação espanhola tem por base as "provas videográficas e gráficas" apresentadas pelo Real Madrid.

A partida de domingo entre o Valência e o Real Madrid ficou marcada por insultos racistas provenientes da bancada e dirigidos a Vinícius Junior, jogador dos merengues, que acabou expulso. O jogo terminou com a vitória da equipa da casa por 1-0.