Rafa falha Liverpool? Pode ser "grande baixa", mas Benfica "tem jogadores à altura"

Por António Botelho com Gonçalo Teles 12 Abril, 2022 • 14:26

Com Rafa em dúvida para o jogo do Benfica, esta quarta-feira, em Liverpool, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, o bicampeão europeu pelos encarnados José Augusto assinala o que pode ser uma "grande baixa" para o jogo, mas alerta que cabe às águias encontrar uma forma de surpreender os ingleses.

O Benfica explica a ausência do extremo do treino desta manhã com um "ligeiro desconforto", o que o tirou da sessão no Seixal, mas José Augusto assinala desde já que Rafa é "importantíssimo".

"Não jogando, o Benfica perde realmente uma vantagem bastante significativa porque é um jogador imprescindível para a equipa", assinala o antigo jogador à TSF, reforçando que, a confirmar-se, "é uma grande baixa para o jogo".

Ainda assim, José Augusto alerta que o clube da Luz "terá de, através do seu técnico e jogadores, arranjar forma de ultrapassar o Liverpool". Por esta altura, os encarnados "já fizeram jogos e já se adaptaram à forma como o adversário vai entrar", pelo que devem "arranjar uma forma de, na entrada para o jogo, tentar surpreendê-los".

"O Benfica tem jogadores à altura de poder contrariar o favoritismo do adversário", acredita o vencedor de duas Taças dos Clubes Campeões Europeus.

O segredo pode até passar pelo sonho de um clube que tem "várias finais europeias" e que deve tentar repeti-las. Ainda assim, para isso, "terá de contemplar os seus jogadores com técnicos de valor e conhecimento, que possam dar ao Benfica o que merece enquanto equipa de Champions, para que não seja eliminado tão cedo."