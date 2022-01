Rafa Silva testa positivo à Covid-19 e falha Taça da Liga

Rafa Silva © Pedro Correia/Global Imagens

Por Clara Maria Oliveira 25 Janeiro, 2022 • 12:47

Rafa Silva testou positivo à Covid-19 e falha, pelo menos, o encontro das meias-finais da Taça da Liga frente ao Boavista. Caso o clube da luz avance para a final da competição, o jogador vai continuar sem poder dar o contributo à equipa.

Em comunicado no site oficial, o Benfica confirmou o teste positivo do avançado: "O Sport Lisboa e Benfica informa que Rafa teve resultado positivo em teste COVID-19 realizado no Futebol Profissional".

Além de Rafa Silva, o Benfica também não vai contar com Darwin Nunez e Otamendi, que estão ao serviço das seleções do Uruguai e Argentina, respetivamente. Lucas Veríssimo, Haris Seferovic e Rodrigo Pinho encontram-se a recuperar de lesão.

A outra meia-final da competição está marcada para esta quarta-feira entre o Sporting e o Santa Clara.