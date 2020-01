Rafa volta à lista dos convocados do Benfica. Vlachodimos e Gabriel de fora

Além de Rafa, Bruno Lage promoveu as entradas do guarda-redes Svilar, de David Tavares, de Florentino e de Taarabt © Filipe Amorim/Global Imagens

O futebolista internacional português Rafa Silva está de regresso aos convocados do Benfica, quase três meses depois de se ter lesionado, numa lista em que Bruno Lage deixou de fora Vlachodimos e Gedson, por opção.

Na lista de 19 jogadores chamados para a receção desta segunda-feira ao Rio Ave (21h15), o treinador benfiquista fez escolhas em função de opções técnicas, mas também por lesão, nomeadamente do médio Gabriel.

O habitual titular da baliza encarnada, o grego Vlachodimos, saiu por opção técnica, bem como Caio Lucas e Gedson, este já sem treinar na segunda-feira e num momento em que estará de saída para Inglaterra.

De fora continua o central Jardel, que consta no boletim clínico das águias, ao qual se juntou o brasileiro Gabriel, que saiu tocado no último jogo na Liga e apresenta "um traumatismo no joelho esquerdo".

Nos regressos, além de Rafa, Bruno Lage promoveu as entradas do guarda-redes Svilar, de David Tavares, de Florentino e de Taarabt, que falhou o último jogo, com o Desportivo das Aves (2-1), devido a castigo.

O jogo entre Benfica e Rio Ave, dos quartos-de-final da Taça de Portugal, disputa-se a partir das 21h15 no Estádio da Luz, com arbitragem de Artur Soares Dias.

Lista de 19 convocados:

- Guarda-redes: Ivan Zlobin e Mile Svilar.

- Defesas: Ferro, André Almeida, Rúben Dias, Tomás Tavares e Grimaldo.

- Médios: Julian Weigl, Chiquinho, Samaris, Pizzi, Taarabt, Rafa, Cervi, Florentino e David Tavares.

- Avançados: Vinícius, Seferovic e Jota.