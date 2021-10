© EPA

Por Lusa 23 Outubro, 2021 • 22:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O futebolista internacional português Rafael Leão inaugurou hoje o marcador pelo AC Milan na visita triunfante (4-2) ao Bolonha, na nona jornada da Liga italiana, ascendendo os 'rossoneri' ao comando da tabela, provisoriamente.

Leão marcou aos 16 minutos e foi secundado pelo colega Calábria, aos 35. O veterano avançado sueco Ibrahimovic, porém, marcou na própria baliza, aos 49.

Foi o primeiro autogolo de 'Ibra', aos 40 anos, 957 jogos e 565 golos depois. Piorando tudo com o tento do empate marcado por Barrow, aos 52, numa altura em que o Génova jogava com 10.

Já com nove do lado do Génova, Bennacer, aos 84, e o golo redentor de Ibrahimovic, já aos 90, desfizeram as dúvidas e colocaram o AC Milan, derrotado pelo FC Porto (1-0), terça-feira, na terceira ronda do Grupo B da Liga dos Campeões, no topo da tabela da 'Serie A'.

Antes, o Sassuolo recebeu e venceu o Veneza, por 3-1, apesar de os visitantes terem inaugurado o marcador, aos 32 minutos, por Okereke. Berardi (37), Henry (50, na própria baliza) e Frattesi (66) reverteram o resultado.

O Sassuolo segue em 12.º lugar da 'Serie A', enquanto o Veneza é 16.º posicionado.

Ao início da tarde, a lanterna-vermelha Salernitana tinha acumulado a sua sétima derrota no campeonato, ao perder em casa com o Empoli (10.º), por 2-4.