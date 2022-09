Rafael Leão em destaque no triunfo do AC Milan no dérbi com o Inter

© Roberto Bregani/EPA

Por Lusa 03 Setembro, 2022 • 19:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O AC Milan saiu vitorioso (3-2) de um emocionante dérbi de Milão, com o português Rafael Leão a bisar frente ao Inter, e assumiu provisoriamente a liderança da Liga italiana de futebol, na quinta jornada.

Em San Siro, Leão, o melhor jogador da última edição da Serie A, marcou para os campeões aos 28 e 60 minutos, tornando-se no primeiro jogador português a 'assinar' o nome na lista de marcadores do 'eterno' dérbi de Milão, no dia em que completou 100 jogos na competição.

Além dos golos, o avançado luso completou uma excelente exibição, numa partida em que o Inter até chegou primeiro à vantagem, pelo croata Brozovic, aos 21 minutos.

Depois de empatar a partida, o internacional português assistiu o francês Giroud, aos 54 minutos, na reviravolta do AC Milan.

Já depois de Leão aumentar a diferença, o bósnio Dzeko ainda manteve o Inter a lutar pelo empate, com um remate certeiro aos 67 minutos.

O AC Milan passou a somar 11 pontos, mais um que Roma, de José Mourinho, e Atalanta, dois emblemas que ainda vão entrar em campo nesta ronda.

A formação de José Mourinho visita no domingo o campo da Udinese, enquanto a equipa de Bérgamo atua na segunda-feira no terreno do Monza.

O Inter sofreu a segunda derrota nesta edição da Serie A e segue para já no quinto posto com nove pontos.