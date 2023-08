Rafael Reis vence prólogo e é o primeiro camisola amarela da Volta a Portugal

Rafael Reis, vencedor do prólogo © Pedro Correia/Global Imagens

O ciclista português Rafael Reis é o primeiro camisola amarela da 84.ª edição da Volta a Portugal, depois de ter vencido o prólogo inicial da prova.

O corredor da Glassdrive Q8 Anicolor foi o último a partir para o contrarrelógio em Viseu e fez o melhor tempo, com três minutos e 58 segundos. Em segundo terminou o espanhol Txomin Juaristi, com mais dois segundos, e o terceiro foi Mauricio Moreira, com mais dois segundos do que o vencedor.

Esta quinta-feira, os corredores partem de Anadia para a primeira etapa em linha. A chegada está marcada para Ourém, num final com algumas subidas.