Ralf Rangnick é o novo treinador interino do Manchester United

O Manchester United anunciou esta segunda-feira que Ralf Rangnick vai ser o treinador interino da equipa principal até ao final da temporada.

O treinador alemão vai substituir Ole Gunnar Solskjær, que foi despedido na semana passada, no comando da equipa dos portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

Aos meios oficiais do clube inglês, Rangnick disse estar "excitado por chegar ao Manchester United e focado em fazer uma época de sucesso no clube".

"O plantel é muito talentoso e tem um excelente balanço entre juventude e experiência. Todos os meus esforços nos próximos seis meses vão no sentido de ajudar estes jogadores a atingir o seu potencial, a nível individual e, mais importante, como equipa", antecipou o novo técnico.

O alemão garante ainda que vai "apoiar os objetivos de longo prazo do clube numa base de consultoria".

O diretor para o futebol dos "red devils", John Murtough, diz que Rangnick "é um dos treinadores mais respeitados e inovadores do futebol europeu".

"Ele era o candidato número um para treinador interino, refletindo a liderança e as qualidades técnicas que vai trazer de quase quatro décadas experiência de gestão e treino", explica o dirigente. "Todos no clube estão concentrados em trabalhar com Rangnick durante esta época e nos dois anos seguintes de consultoria", conclui.

O Manchester United revela ainda que Michael Carrick vai permanecer no comando da equipa principal até que o processo da licença de trabalho do treinador alemão esteja finalizado.

Ralf Rangnick, de 63 anos, conta com uma carreira recheada no futebol alemão, onde foi treinador de clubes como o Estugarda, o Hannover, o Schalke 04, o Hoffenheim ou o Leipzig. Nos últimos anos também foi diretor desportivo do Leipzig, do RB Salzburg, na Áustria, e do RB Bragantino, no Brasil. Antes de assumir o cargo no Manchester United, o alemão era dirigente dos russos do Lokomotiv de Moscovo.