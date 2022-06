Rali de Castelo Branco: Armindo Araújo vence e reforça liderança do campeonato

© Paulo Novais/Lusa

Líder desde a 2.ª classificativa da prova organizada pela Escuderia Castelo Branco, o piloto de Santo Tirso imprimiu um ritmo forte que lhe permitiu conquistar o segundo triunfo da época. Aliás, foi o primeiro piloto a lograr bisar na temporada em curso.

"Trabalhámos muito para sairmos daqui com este resultado. Andámos sempre num ritmo que nos permitiu manter a primeira posição e, como as diferenças foram sempre muito reduzidas em cada especial, nunca tivemos hipóteses de gerir o nosso andamento", referiu o vencedor.

Com esta vitória, passou a ser maior a vantagem na liderança do campeonato, o que deixa Armindo Araújo mais tranquilo: "Temos quase a pontuação de um rali sobre o segundo classificado, o que é uma excelente margem. Esta diferença, contudo, não nos fará mudar o foco e vamos para a próxima prova com o objetivo claro de lutar por nova vitória."

No final, 7,3 segundos marcavam a diferença para José Pedro Fontes (Citroën C3), que travou duelo renhido com Bruno Magalhães. O piloto do Hyundai furou na primeira classificativa da última etapa, perdeu mais de 40 segundos e Fontes aproveitou para conquistar o primeiro pódio da época e distanciar um pouco mais no 3.º lugar do campeonato

Muito regular, Miguel Correia (Skoda Fabia) completou o pódio, a 35,8 segundos do vencedor, com Bruno Magalhães a ascender, na derradeira especial, à 4.ª posição, por troca com Pedro Meireles, também em Hyundai. A diferença entre ambos foi de 1,3 segundos.

Para o campeão nacional Ricardo Teodósio foi um rali para esquecer. Uma braçadeira do intercooler solta no arranque para a 1.ª especial, causou prejuízo da ordem de 1m40s. O piloto algarvio recuperou até ao 6.º lugar, mas saiu de estrada, com violência, na última classificativa, felizmente sem consequências de ordem física para piloto e navegador.

Nas 2 Rodas Motrizes, triunfo da dupla Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4).

Campeonato

1.º Armindo Araújo, 121 pontos

2.º Miguel Correia, 97

3.º José Pedro Fontes, 77

4.º Bruno Magalhães, 71

5.º Ricardo Teodósio, 38

Próxima prova. Rali Vinho da Madeira, dias 4 a 6 de agosto