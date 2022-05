Rali de Portugal: Competição 'a sério' começa com oito especiais

Rali de Portugal passou, esta quinta-feira, por Coimbra © Adelino Meireles/Global Imagens

Por Lusa 20 Maio, 2022 • 08:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A verdadeira competição na 55.ª edição do Rali de Portugal arranca esta sexta-feira com a disputa de oito troços especiais, desenhados na zona centro do país, terminando o dia com a superespecial de Lousada.

O finlandês Harri Rovanperä (Toyota Yaris), líder do campeonato, é o primeiro piloto a partir para a estrada, a partir das 8:08, para o troço de 12,3 quilómetros na Lousã, apesar de o mais rápido na superespecial de Coimbra, na quinta-feira, ter sido o belga Thierry Neuville (Hyundai i20).

Seguem-se os 19,33 quilómetros de Góis, às 9:08, e os 18,72 de Arganil, às 10:08, antes da paragem para a assistência.

A parte da tarde prevê nova passagem pelos três troços da manhã antes da especial de Mortágua, com 18,15 quilómetros, a partir das 16:05.

O dia termina às 19:03 com a superespecial de Lousada, antes de os concorrentes se dirigirem ao parque de assistência na Exponor, centro nevrálgico da prova.

Ao todo são 121,67 quilómetros feitos ao cronómetro.

O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) venceu a edição de 2021 do Rali de Portugal, que tem como recordistas de triunfos o finlandês Markku Alén (1975, 1977, 1978, 1981 e 1987) e o francês Sébastien Ogier (2010, 2011, 2013, 2014 e 2017).

Além de integrar a edição comemorativa dos 50 anos do WRC, o Rali, que volta a ter na Exponor, em Matosinhos, o parque de assistência, integra o calendário do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), numa competição para os pilotos lusos encurtada até ao final desta sexta-feira.

O finlandês Källe Rovanperä (Toyota Yaris), que esta época já venceu na Suécia e na Croácia, as provas que antecederam o Rali de Portugal, lidera a tabela de pilotos, com 76 pontos, mais 29 do que o segundo classificado, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20).