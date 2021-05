Rali de Portugal: Elfyn Evans defende liderança no último dia

© José Coelho/EPA

O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) defende este domingo a liderança no Rali de Portugal no terceiro e último dia desta que é a quarta ronda do Campeonato do Mundo.

O piloto britânico chega a este último dia com 10,7 segundos de vantagem sobre o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) e 1.04,2 minutos sobre o campeão mundial, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), quando faltam disputar cerca de 50 quilómetros em cinco especiais.

A derradeira classificativa da prova, que corresponde à segunda passagem por Fafe, e que distribui 15 pontos pelos cinco mais rápidos, será um dos principais focos de interesse desta última jornada.

Em WRC2, o líder é o finlandês Esapekka Lappi (VW Polo), com 40,4 segundos de vantagem sobre o compatriota e amigo de infância Teemu Suninen (Ford Fiesta).

Entre os portugueses, Armindo Araújo (Skoda Fábia Evo) parte como líder desta classificação oficiosa, com quase 3.30 minutos de vantagem de vantagem sobre Bruno Magalhães (Hyundai i20).

Sébastien Ogier chegou a esta prova como líder do Mundial, com 61 pontos, mais oito do que o belga Thierry Neuville (Hyundai), que não conseguiu terminar nenhum dos dois dias já disputados na prova lusa, mas que regressa no domingo para tentar pontuar na 'power stage'.