Rali de Portugal: Evans fecha manhã de sábado na frente, Loeb de fora outra vez

Sebastien Loeb ao volante de um Ford Puma

O piloto britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) terminou a secção da manhã deste sábado da 55.ª edição do Rali de Portugal na frente da classificação, num dia em que o francês Sébastien Loeb (Ford Puma) desistiu outra vez.

Evans, que começou este segundo dia da quarta ronda do Mundial de Ralis na frente da classificação, alargou a vantagem para o segundo classificado, o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), após as três especiais disputadas esta manhã, em Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante.

O piloto britânico venceu em Vieira do Minho e Amarante, o mais longo troço do rali, contra a vitória de Rovanperä em Cabeceiras de Basto, terminando a secção matinal com 18,4 segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa.

A Toyota está a dominar as operações, pois o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) conquistou o terceiro lugar a Dani Sordo (Hyundai i20) durante a passagem por Amarante, estando, agora, a 1.19,9 minutos do líder e com 3,5 segundos de avanço para o espanhol.

Sébastien Loeb, que tinha sofrido problemas mecânicos no seu Ford na especial de Cabeceiras, ficou parado na ligação para Amarante e voltou a desistir da prova, depois de já na sexta-feira ter abandonado, na sequência de um toque numa ponte, que destruiu a suspensão traseira direita do Puma.

Quem se mantém em prova é o compatriota Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que esta manhã também regressou à prova no sistema superrally (com uma penalização de sete minutos por cada especial falhada), depois dois furos o terem obrigado a abandonar na sexta-feira.

O campeão mundial em título despistou-se em Cabeceiras de Basto, ficou com o carro preso numa ribanceira, cedeu mais meia hora e já leva mais de uma hora de atraso.

No entanto, Ogier continuou em Amarante, onde também parou pouco depois de ter iniciado a especial, tendo retomado a marcha minutos mais tarde, cedendo mais 15 minutos.

Os pilotos regressam à competição a partir das 14h38, para a segunda passagem por Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante.

O dia encerra com a superespecial do Porto, a partir das 19h03.