Rali de Portugal: Rovanperä defende liderança no segundo dia de prova

Kalle Rovanpera ao volante de um Toyota GR Yaris © Adelino Meireles/Global Imagens

13 Maio, 2023

O piloto finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) defende este sábado a liderança no segundo dos três dias da 56.ª edição do Rali de Portugal, quinta prova do campeonato do mundo.

Rovanperä parte para este segundo dia de corrida com 10,8 segundos de vantagem sobre o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), que é segundo, e 26 sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), terceiro.

Este segundo dia de prova leva a caravana para o norte do país, depois de a jornada de sexta-feira ter sido disputada no centro.

O jornalista António Catarino antecipa o segundo dia de provas 00:00 00:00

O dia começa às 07h35, na primeira passagem por Vieira do Minho. Segue-se Amarante 1 (9h05) e Felgueiras 1 (10h35), antes da pausa de almoço.

À tarde, os pilotos fazem uma segunda passagem pelas mesmas especiais, às 15h05, 16h35 e 18h05, respetivamente. O dia termina com a superespecial de Lousada, às 19h05.

Já com as contas do Campeonato de Portugal fechadas no final de sexta-feira, com a vitória de Armindo Araújo (Skoda Fábia), o piloto de Santo Tirso vai defender o título honorífico de melhor piloto português, já sem a preocupação dos pontos do CPR.

Miguel Correia (Skoda Fábia) é o segundo classificado, na frente de Bernardo Sousa (Citroën C3), que é terceiro.

Quem está de volta à prova é o pelotão de 17 pilotos que participam na categoria de duas rodas motrizes do campeonato português e do Peugeot Rally Cup Ibérica.

A 56.ª edição do Rali de Portugal é a quinta das 13 provas do campeonato do mundo.

Elfyn Evans (Toyota Yaris) era o líder à partida, mas desistiu na sexta-feira, após um violento despiste sofrido em Mortágua.