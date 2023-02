Ramos e Rafa estão de volta mas Schmidt não garante titularidades em Braga

© Tony Dias/Global Imagens (arquivo)

Por TSF/Lusa 08 Fevereiro, 2023 • 15:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador Roger Schmidt disse esta quarta-feira que o jogo contra o SC Braga, a contar para a Taça de Portugal de futebol, é uma oportunidade para o Benfica mostrar que também consegue ganhar no terreno dos minhotos. Gonçalo Ramos e Rafa estão de volta às opções e poder ajudar a cumprir esse objetivo, mas o técnico não garante que sejam titulares.

Os arsenalistas foram a única equipa a derrotar os 'encarnados' na presente temporada, por 3-0, em encontro da I Liga, e o técnico alemão admitiu, no Seixal, que o "mereceram", porque o Benfica "não esteve ao melhor nível", mas frisou que na quinta-feira será uma partida diferente.

"Sempre que vamos para um jogo há um adversário que quer o mesmo que nós e no futebol temos de aceitar que, às vezes, a outra equipa consegue o melhor desfecho, foi o que aconteceu nesse jogo. Mas amanhã [quinta-feira] é outro jogo, outra competição e outra oportunidade para mostrarmos que conseguimos ganhar em Braga", afirmou Schmidt.

Para o encontro dos quartos de final da Taça de Portugal, o técnico confirmou que já poderá contar com Gonçalo Ramos, mas não desvendou se ele ou Rafa irão jogar de início e considerou até que os jogadores que foram titulares nos últimos encontros partem na frente da corrida por um lugar no onze inicial.

"Claro que os jogadores que jogaram nas últimas semanas estão em vantagem, porque têm ritmo, estão em forma, enquanto o Gonçalo [Ramos] e o Rafa têm de recuperar esse nível novamente. Por isso teremos de decidir o que é melhor para eles, começar de início ou entrar", comentou o treinador dos 'encarnados'.

Certa deverá ser, portanto, a continuidade de Chiquinho no onze titular, um jogador que "já alinhou em várias posições diferentes e fê-lo muito bem" e que tem mostrado "todas as qualidades que são precisas" para a posição onde tem jogado desde a saída de Enzo Fernández.

"Tem estado bem, tem de manter a forma e estou muito contente com as exibições dele, porque é um jogador sempre muito positivo nos treinos. Mesmo quando não jogava tanto, treinava-se muito bem e neste momento está a ter o prémio por isso", reconheceu o alemão.

Por fim, Schmidt abordou ainda as situações de Grimaldo e Otamendi, jogadores que terminam os seus vínculos com o Benfica no final desta época e "sabem" que o treinador quer que continuem no clube.

"O Grimaldo e o Nico [Otamendi] são ambos líderes na nossa equipa, muito regulares nas suas boas exibições, estão a mostrar uma grande atitude. Claro que espero que renovem o contrato, mas, já disse algumas vezes, quando os contratos dos jogadores terminam no verão é sempre muito difícil", advertiu.

O Benfica visita o Sporting de Braga na quinta-feira, em partida dos quartos de final da Taça de Portugal, com início marcado para as 20:30, no Estádio Municipal de Braga, e arbitragem de Tiago Martins (AF Lisboa).

Para chegar aos quartos de final, a equipa orientada por Roger Schmidt eliminou o Caldas (1-1 no final do prolongamento e 5-3 após grandes penalidades), o Estoril Praia (1-0) e o Varzim (2-0), sempre fora de casa.

Já Sporting de Braga, que venceu os 'encarnados' por 3-0 na I Liga, afastou o Felgueiras (2-1) fora de casa e o Moreirense (2-1) e o Vitória de Guimarães (3-2), ambos em casa.

Na I Liga, o Benfica tem mais um jogo disputado e lidera com 53 pontos, mais 10 do que os bracarenses, que há uma semana caíram para a terceira posição, atrás do FC Porto, após serem goleados pelo Sporting, por 5-0.