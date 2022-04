Conheça os onzes de Rangers e SC Braga

© Estela Silva/Lusa

O SC Braga defronta esta quinta-feira o Rangers, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol, e vai procurar na Escócia defender a vantagem de 1-0 e garantir um lugar nas meias-finais.

Em Glasgow, os minhotos vão entrar em campo em vantagem depois do triunfo na primeira mão, com um golo solitário do internacional espanhol Abel Ruiz, e têm a ambição de atingir as meias-finais da competição pela segunda vez na história.

O vencedor desta eliminatória vai defrontar nas meias-finais os alemães do Leipzig que esta quinta-feira venceram os italianos da Atalanta por 2-0, depois do empate (1-1) na primeira mão.

Onze do Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey, Barišić; Lundstram, Jack; Aribo, Ramsey, Kent; Roofe

Onze do SC Braga: Matheus; Paulo Oliveira, David Carmo, Tormena; Fabiano, Castro, Al Musrati, André Horta, Rodrigo Gomes; Abel Ruiz e Ricardo Horta

Suplentes do Rangers: McCrorie, McLaughlin, Balogun, King, Davis, Kamara, Sands, Scott Wright, Arfield, Lowry, Amad e Fashion Sakala

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Yan Couto, Diogo Leite, Buta, Moura, Bruno Rodrigues, Lucas Mineiro, Gorby, Iuri Medeiros, Berna, Falé e Vitinha