Raphaël Guerreiro confirmado pelo Bayern até 2026

Lateral esquerdo vai continuar a jogar na Bundesliga © Direitos Reservados/FCBayern

23 Junho, 2023

O futebolista internacional português Raphaël Guerreiro é reforço do Bayern Munique, tendo assinado um contrato de três épocas, até 2026, com o cube alemão que venceu os 11 últimos campeonatos, foi hoje anunciado pelos bávaros.

"O Bayern assinou com Raphaël Guerreiro. O internacional português chega ao clube como um jogador livre depois de deixar o Borussia Dortmund. O versátil jogador, que normalmente alinha no flanco esquerdo, assinou até 30 de junho de 2026", refere o clube em comunicado.

O lateral esquerdo, que terminou contrato com o Borussia Dortmund, depois de sete épocas no clube, vai continuar na Alemanha, mas desta vez ao serviço dos rivais do Bayern, voltando a encontrar o treinador Thomas Tuchel.

"Quando recebi o telefonema do Bayern, a minha decisão foi tomada rapidamente. É um orgulho para mim poder jogar por este grande clube e estou muito grato a Thomas Tuchel pelo tempo que passámos juntos em Dortmund", disse o jogador luso, citado pelo clube, referindo que o objetivo é conquistar o maior número de títulos possível.

Raphaël Guerreiro, de 29 anos, fez a formação no futebol francês, ao serviço do Caen e alinhou ainda no Lorient antes de se transferir em 2016 para o Dortmund. Ao serviço da seleção portuguesa conquistou o Campeonato da Europa em 2016 e a Liga das Nações em 2019.