Uma raposa juvenil tem sido vista com frequência no campo onde treina o Grupo Desportivo Castelense

Aparece no campo para brincar com os cones que marcam os exercícios dos jogadores, interagir com o plantel e até dar uns toques na bola. Falamos de uma raposa que tem invadido os treinos do Castelense, uma equipa de Castelo de Neiva conhecida como os "lobos do mar", que joga no campeonato distrital de Viana do Castelo.

A raposa tem visitado o relvado sintético do estádio Beira-Mar, onde o Grupo Desportivo Castelense treina, e, no último domingo, decidiu mesmo aparecer no final de um jogo entre o Castelense e a equipa do Ancorense.

"Achou piada em vir brincar com as bolas de futebol e tem vindo. Não sei o que a atrai, mas o que é certo é que aparece. Perdeu o medo e interage connosco. Se atiramos a bola, ela vai buscar", contou Paulo Lages, presidente da assembleia geral do clube, em declarações à agência Lusa.

Os vídeos da raposa com paixão pelo futebol têm estado a circular nas redes sociais e há cada vez mais pessoas a apelar ao clube para que a raposa se torne na nova mascote do Castelense.

"O coordenador técnico do clube já lançou o repto para que seja a nova mascote do clube. Quem sabe se não passamos de lobos a raposas do mar", admitiu Paulo Lages.

O assunto vai ser discutido abordado na próxima reunião do clube, no sábado, dia em que o Castelense comemora 44 anos de existência.