Por TSF 07 Janeiro, 2020 • 22:40

O avançado Raul de Tomas está de saída do Benfica para regressar a Espanha. O jogador vai assinar um contrato com o Espanyol, confirmou a TSF.

O jogador de 25 anos, que tinha sido contratado no verão, não se impôs na Luz. Com a camisola do Benfica, alinhou em apenas 17 jogos, tendo marcado apenas três golos.

O avançado espanhol foi contratado ao Real Madrid por 20 milhões de euros, uma das maiores contratações da história do Benfica.