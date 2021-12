Raul Silva e Fabiano testam positivo à Covid e aumentam baixas no SC Braga

Raul Silva e Fabiano ficam de fora do próximo jogo do SC Braga © Miguel Pereira/Global Imagens

O defesa central Raul Silva e o defesa direito Fabiano testaram esta quarta-feira positivo ao coronavírus e falham a deslocação do Sporting de Braga ao terreno do Arouca, na quinta-feira, da 16.ª jornada da I Liga de futebol.

A dupla de jogadores brasileiros junta-se a Ricardo Horta e Chiquinho que deram positivo nos testes de deteção do coronavírus no domingo.

O treinador dos 'arsenalistas', Carlos Carvalhal, não vai também poder contar com os lesionados Castro, Sequeira, Galeno e, o de mais longa duração, David Carmo, nem com André Horta e Abel Ruiz, expulsos diante do Vizela, no jogo que ditou o afastamento da Taça de Portugal(1-0).

Sporting de Braga, quarto classificado, com 28 pontos, e Arouca 12.º, com 14, defrontam-se a partir das 19:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Arouca, em jogo que será arbitrado por Manuel Oliveira, da associação do Porto.