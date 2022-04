RB Salzburg goleia Atletico de Madrid e encontra Benfica na final da Youth League. Veja os golos

O médio Dijon Kameri celebra o golo que marcou esta tarde aos espanhóis do Atlético de Madrid © Laurent Gillieron/EPA

Os austríacos do RB Salzburg golearam esta sexta-feira o Atletico de Madrid por 5-0 e conseguiram um lugar na final da UEFA Youth League, onde vão defrontar o Benfica.

Em Nyon, na Suíça, Simic marcou o primeiro da partida aos 15', bisando aos 28'.

Ainda antes do intervalo, aos 44', Kameri aumentou a vantagem para 3-0.

No segundo tempo, os austríacos marcaram por mais duas vezes: Sahin aos 67' e Diakité, aos 89'.

Poucas horas antes, o Benfica tinha assegurado uma vaga na decisão, ao vencer os italianos da Juventus por 4-3, no desempate por grandes penalidades, após o empate 2-2 no final do tempo regulamentar, com Martim Neto (03 minutos) e Luís Semedo (10) a marcarem para os benfiquistas, antes de Ange Chibozo (51) e Riccardo Turricchia (73) igualarem para os transalpinos.

O Benfica chega pela quarta vez à final e ainda procura o primeiro título, depois das derrotas com Real Madrid (3-2), em 2019/20, Salzburgo (2-1), em 2016/17, e FC Barcelona (3-0), em 2013/14.

A final da oitava edição da UEFA Youth League está agendada para segunda-feira, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), em Nyon.