© Miguel Pereira/Global Imagens

Por Lusa 22 Outubro, 2021 • 22:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Vitória de Guimarães restabeleceu a vantagem dois minutos depois de sofrer o golo do empate, já na reta final, e derrotou esta sexta-feira o Marítimo por 2-1, na abertura da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Depois de sair do banco de suplentes e de assistir Oscar Estupiñán para o golo inaugural, aos 76 minutos, Rochinha selou o triunfo vimaranense aos 90+1, em resposta a um cruzamento de Marcus Edwards, instantes após Cláudio Winck ter igualado para os verde-rubros.

Ineficaz, apesar de dominadora, a equipa treinada por Pepa venceu pela segunda vez consecutiva no campeonato e mantém-se no sétimo lugar, com 13 pontos, enquanto o conjunto do Funchal continua no 13.º posto, com sete pontos e apenas um triunfo, sobre o Belenenses SAD (2-1), na segunda jornada.

A primeira parte desenrolou-se quase toda no sentido da baliza insular, a um ritmo que variou consoante a aceleração imposta pelos vitorianos.

Com três alterações face ao 'onze' que alinhou no jogo anterior para o campeonato (triunfo em Famalicão, por 2-1), incluindo a entrada de Hélder Sá para o lugar do até agora totalista Rafa Soares, a equipa da casa ameaçou pela primeira vez o golo aos cinco minutos, num desvio de Oscar Estupiñán travado por Paulo Vítor.

O guarda-redes madeirense sobressaiu de novo aos 14 minutos, em resposta a cabeceamento de Abdul Mumin, antes da formação treinada por Pepa voltar a ameaçar o golo em remates de Marcus Edwards, aos 20, de André André, aos 23, e de Alfa Semedo, aos 32.

Após 45 minutos iniciais em que registou 13 remates contra um, oito cantos sem resposta e 60% de posse de bola, o Vitória continuou com maior pendor ofensivo após o reatamento, mas frente a um Marítimo que começou a desenhar contra-ataques, após ter surgido em Guimarães com seis alterações face ao 'onze' da jornada anterior (0-0 com o Moreirense).

Alipour desperdiçou a ocasião mais flagrante dos 20 primeiros minutos da segunda parte, ao aparecer isolado perante Bruno Varela, guarda-redes que lhe negou o golo com uma saída rápida da baliza, antes da 'corrente' da partida ficar de novo favorável aos vimaranenses.

Com as entradas de André Almeida e de Rochinha para as posições de Tiago Silva e de Quaresma, aos 67 minutos, os minhotos recuperaram ímpeto, aplicaram velocidade ao jogo e deixaram a retaguarda maritimista em sobressalto com um disparo de Alfa Semedo ao poste e um encosto de Oscar Estupiñán travado por Paulo Vítor, antes do ponta de lança colombiano marcar mesmo.

Em resposta a um canto batido por Rochinha na esquerda, o avançado surgiu 'de rompante' ao primeiro poste a cabecear para o fundo das redes.

Em desvantagem, os homens treinados por Julio Velázquez avançaram no terreno em busca de outro resultado e, apesar das dificuldades em criarem perigo, chegaram ao empate a um minuto dos 90, quando Cláudio Winck, oportuno, aproveitou uma sobra na área vitoriana depois de lançamento lateral de Pelágio para cabecear para o fundo das redes.

Reatado o jogo, os vitorianos lançaram-se de imediato para o ataque, com sucesso: Marcus Edwards 'irrompeu' pela esquerda e assistiu para o desvio certeiro de Rochinha, na recarga a uma emenda falhada de Bruno Duarte.