Real Madrid acaba com o sonho do Chelsea e está nas meias-finais da Champions

Benzema voltou a ser decisivo na Liga dos Campeões © EPA

O Real Madrid está nas meias-finais da Liga dos Campeões. Os merengues perderam por 3-2 frente ao Chelsea, mas beneficiaram do resultado no conjunto da eliminatória. Mais uma vez, o avançado francês Karim Benzema esteve em destaque, ao apontar o segundo golo dos espanhóis, que se veio a revelar decisivo nesta eliminatória.

Num jogo de loucos, no Santiago Barnabéu, os campeões europeus estiveram a vencer por 3-0, mas um golo nos últimos minutos do tempo regulamentar do avançado Rodrigo, levou o jogo a prolongamento.

No tempo extra, Benzema apontou o segundo golo da equipa merengue, fixando o resultado final e consequente apuramento.