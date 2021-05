Real Madrid anuncia saída de Zidane

Zinedine Zidane © Pierre-philippe Marcou/AFP

Por Carolina Rico 27 Maio, 2021 • 11:34

Zinedine Zidane vai deixar o comando técnico do Real Madrid. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo clube madrileno na sua página oficial.

"O Real Madrid C. F. comunica que Zinedine Zidane decidiu dar por finalizada a sua atual etapa como treinador do nosso clube", pode ler-se no comunicado.

O clube descarta o "respeito" pela decisão do técnico, um ano antes do fim do contrato, agradecendo o seu "profissionalismo, dedicação e paixão em todos estes anos e pelo que a sua figura representa para o Real Madrid".

"Zidane é um dos grandes mitos do Real Madrid e a sua lenda vai muito além do que foi como treinador e jogador do nosso clube. Ele sabe que está no coração dos merengues e que o Real Madrid será sempre a sua casa."

Esta é a segunda vez que o francês abandona o cargo de treinador no Real Madrid, depois de uma época em que não conquistou qualquer título.

Os merengues terminaram a época 2020/21 em segundo lugar na liga espanhola, atrás do Atlético de Madrid. Foram eliminados nos 16 avos de final da Taça do Rei de Espanha, nas meias-finais da Supertaça espanhola e nas meias-finais da Liga dos Campeões.