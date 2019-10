Real Madrid cai em Maiorca e entrega liderança ao FC Barcelona

Lago Júnior a festejar o golo © Javier Barbancho/Reuters

O Real Madrid perdeu este sábado em casa do Maiorca por 1-0, em jogo da nona jornada da Liga espanhola de futebol, e entregou a liderança da prova ao FC Barcelona, que antes tinha vencido em Eibar (3-0). Um golo de Lago Júnior, logo aos sete minutos, após uma boa jogada individual do avançado, impôs a primeira derrota nesta edição de La Liga aos madrilenos, que acabaram a jogar com 10, após a expulsão de Odriozola, aos 74.

A equipa de Zinedine Zidane começou o jogo na ilha maiorquina pressionado pelo FC Barcelona, que começou o dia a vencer por 3-0 em casa do Eibar, com tentos de Messi, Griezmann e Suárez, assumindo a liderança provisória, com 19, mais um que os merengues.

Assim, os campeões em título passam a ocupar o primeiro posto, por troca com o emblema da capital, que na terça-feira visita, na Turquia, o Galatasaray, para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Por seu lado, o Maiorca regressa este ano ao principal escalão do futebol espanhol e somou a terceira vitória, a segunda de forma consecutiva, saindo da zona de despromoção e passando a ocupar o 14.º lugar, com 10 pontos.

Antes, um bis de Ángel deu a vitória ao Getafe, sem Antunes (lesionado), na receção ao Leganés, que deixou Kevin Rodrigues no banco, com os madrilenos a subirem ao sexto posto, com 13 pontos, enquanto a outra formação dos arredores de Madrid é 20.ª e última, com apenas dois pontos.

João Félix saiu lesionado aos 78 minutos no empate a uma bola do Atlético de Madrid, na receção ao Valência, e deixou a equipa colchonera a jogar com 10 até ao final do encontro, em que um primeiro golo de Diego Costa foi anulado por um tento de Dani Parejo.

O avançado internacional português sofreu uma forte torção no tornozelo direito e o departamento médico garantiu já que "serão feitos exames proximamente", após um choque com Parejo durante o terceiro empate consecutivo do Atleti.

No domingo, a Real Sociedad recebe o Bétis e pode igualar o Atlético no quarto lugar, uma situação idêntica à do Sevilha, que joga em casa com o Levante.