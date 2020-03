Real Madrid de quarentena. Liga espanhola de futebol cancela jogos

Todo o plantel do Real Madrid vai ficar em isolamento © Cristina Quicler/AFP

O campeonato espanhol de futebol estará suspenso nas duas próximas jornadas, tanto na primeira como na segunda divisões, devido à pandemia do Covid-19, informou, esta quinta-feira, a Liga espanhola. Os jogadores de futebol e basquetebol do Real Madrid estão de quarentena, depois de ter sido confirmado um caso positivo de coronavírus no clube espanhol.

"O Real Madrid comunica que um jogador da equipa principal de basquetebol está infetado com coronavírus Covid-19, e por isso recomendou que os planteis de basquetebol e futebol, que partilham instalações na Ciudad Real Madrid, permaneçam em quarentena", explicou o clube, em comunicado.

O clube indica que decidiu "encerrar as instalações do seu centro de estágio" e recomendou que todo o pessoal que presta serviços no local fique também de quarentena.

"Perante as circunstâncias conhecidas hoje de manhã, referente à quarentena estabelecida no Real Madrid, e aos possíveis casos positivos em jogadores de outros clubes, 'La Liga' considera que existem circunstâncias para seguir o protocolo de atuação contra o Covid-19", referiu, depois, a Liga, que suspendeu as jornadas previstas para os fins de semana de 13 a 15 de março e 20 a 22 de março, da primeira (28.ª e 29.ª) e segunda divisões (32.ª e 33.ª)..

A situação será reavaliada após o final da quarentena nos clubes afetado, adianta o organismo, que, na qualidade de entidade organizadora, informou a Federação, o Conselho Superior dos Desportos e os clubes.

A Espanha é o sexto país mais afetado pela pandemia do Covid-19, registando até hoje 2.227 casos e 55 mortes.

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

