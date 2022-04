Por TSF 30 Abril, 2022 • 17:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Real Madrid é o novo campeão espanhol. Os merengues golearam o Espanyol de Barcelona por 4-0, confirmando o título na La Liga.

A vitória começou a ser construída na primeira parte, com um bis do brasileiro Rodrygo. No segundo tempo, Ascensio (55") e o inevitável Karim Benzema (81") ampliaram a vantagem da equipa madrilena.

Carlo Ancelotti, que comanda o Real Madrid, é o primeiro treinador a conquistar títulos nas cinco principais ligas, Serie A, Premier League, Liga francesa, Bundesliga e agora a Liga espanhola.