Real Madrid impõe primeira derrota ao FC Barcelona e isola-se na liderança da liga espanhola

© Rodrigo Jimenez/EPA

Por Lusa 16 Outubro, 2022 • 17:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um Real Madrid letal a aproveitar erros alheios isolou-se este domingo na liderança da Liga espanhola de futebol após vencer o FC Barcelona por 3-1, impondo ao eterno rival a primeira derrota no campeonato, à nona jornada.

Igualados na frente antes do desafio no Santiago Bernabéu, os 'merengues' foram mais fortes ante um conjunto catalão que nos oito jogos anteriores apenas tinha sofrido um golo, encaixando agora três num encontro em que o defesa Eric Garcia, com erros comprometedores, 'ajudou' ao êxito rival.

El Clásico é o Benzema marcar sempre



@LaLiga | @realmadrid 1 x 0 @FCBarcelona#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/FSsSG2Fah4 - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 16, 2022

Aos 12 minutos, o alemão Toni Kroos, em queda, conseguiu desmarcar o brasileiro Vinicius Júnior que, isolado, não teve arte para bater Ter Stegen: a bola sobrou para a zona central da área onde surgiu o francês Benzema, sem marcação, a colocar a bola entre uma muralha de quatro defesas e o guarda-redes.

Foi também em transição rápida, especialidade do Real Madrid, que aconteceu o 2-0, num carrossel ofensivo que deixou a defesa a ver jogar até chegar ao uruguaio Valverde que, à entrada da área, também foi certeiro a atirar, cruzado, entre vários contrários.

MUITA FORÇA, VALVERDE O que joga este Real



@LaLiga | @realmadrid 2 x 0 @FCBarcelona#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/BoGkYMZzVn - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 16, 2022

O Real Madrid era perito em capitalizar deslizes, o mesmo não acontecendo com o neerlandês De Jong que, aos 37, frente ao ucraniano Andriy Lunin, não se superiorizou ao guarda-redes.

Aos 74 minutos os catalães reclamaram falta de Carvajal sobre Lewandovski na área, mas o árbitro deixou jogar e o VAR não interveio, ao contrário do que fez aos 90 minutos, para sancionar falta, indiscutível, de Eric Garcia sobre o 'canarinho' Rodrygo, que se encarregou de fazer, de penálti, o definitivo 3-1.

Que arrancada de Fati Ferran Torres



@LaLiga | @realmadrid 2 x 1 @FCBarcelona#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/MXrYqHoBP3 - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 16, 2022

Antes, aos 83, Ansu Fati brilhou na direita, Lewandowski tocou de calcanhar e Ferran Torres reduziu para 2-1, deixando os anfitriões em sentido.

Com tudo em aberto, o jogo podia ter mudado completamente não fosse Fati, aos 87, errar por pouco o seu remate acrobático, com o penálti que surgiu depois a sentenciar a partida.

Rodrygo fecha o jogo



@LaLiga | @realmadrid 3 x 1 @FCBarcelona#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/WiVqtPBskh - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 16, 2022

O Real Madrid lidera agora, isolado, com 25 pontos, mais três do que o FC Barcelona, com o terceiro lugar, que vale 19 pontos, a ser repartido pelo Atlético de Madrid, que no sábado ganhou 1-0 em Bilbau, e a Real Sociedad, que hoje se impôs por 2-1 em Vigo, com o português Gonçalo Paciência, que entrou aos 79 para os galegos, a ser expulso aos 90+4.