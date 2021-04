Real Madrid impõe-se frente ao Liverpool, City vence Dortmund nos descontos

Por TSF 06 Abril, 2021 • 22:02 Partilhar este artigo Facebook

O Real Madrid bateu esta noite o Liverpool, campeão inglês em título, por 3-1, no jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

No estádio Alfredo Di Stéfano, os campeões espanhóis abriram o marcador aos 27 minutos por intermédio de Vinicius Junior. O brasileiro concluiu com classe um lance iniciado num passe teleguiado de Toni Kroos.

A formação inglesa não estava nas melhores noites e viu o Real Madrid a alargar a vantagem num golo de Ascensio aos 36 minutos. O avançado espanhol aproveitou uma oferta da defesa forasteira e não teve problemas em bater o guardião Allison.

Diogo Jota foi titular e, na segunda parte, iniciou a jogada que deu o golo aos campeões ingleses. O internacional português aproveitou o espaço e tentou o remate, mas a bola sobrou para Salah, que na cara de Courtois, não falhou.

Contra a corrente do jogo, o Real Madrid chegou ao terceiro golo no jogo. Junto à área do Liverpool, Benzema combinou com Modric e o croata entregou a bola a Vinicíus Junior, que no centro da área, surpreendeu a equipa de Kloop. Foi num remate de primeira que bateu, pela segunda vez, Allison.

No outro jogo da noite europeia, o Manchester City adiantou-se na eliminatória frente ao Borussia Dortmund. A equipa de Pep Guardiola venceu por 2-1, um resultado alcançado apenas nos descontos da partida.

O "maestro" Kevin DeBruyne abriu o marcador aos 19 minutos, deixando os azuis de Manchester em vantagem até aos 84 minutos.

Foi a seis minutos do tempo regulamentar que Haaland assistiu Marcus Reus para o empate. Mas, no segundo minuto de compensação, o menino Phil Foden conseguiu marcar e dar a vitória aos citizens.