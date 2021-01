Real Madrid perde em casa e abre caminho para a fuga do líder Atlético

© EPA

O Real Madrid averbou hoje a terceira derrota em casa na Liga espanhola de futebol, ao permitir a reviravolta do Levante (2-1), em jogo da 21.ª jornada, no qual os 'merengues' jogaram 80 minutos reduzidos a 10 elementos.

A expulsão do central brasileiro Éder Militão, logo aos nove minutos, por derrubar um adversário que seguia isolado para a baliza de Thibaus Courtois, foi mais um contratempo para os campeões espanhóis, que se viram privados do treinador Zinedine Zidane, infetado com o novo coronavírus.

Mesmo com 10 jogadores, o Real Madrid conseguiu chegar à vantagem, por intermédio de Marco Asensio, aos 12 minutos, só que os valencianos empataram ainda no primeiro tempo, por Jose Morales, aos 32, e poderiam ter dado a volta à passagem da hora de jogo, não fosse Courtois defender uma grande penalidade de Marti Roger.

Antes de ser rendido pelo central português Rúben Vezo, o mesmo Marti Roger iria redimir-se, aos 78 minutos, consumando a reviravolta do Levante, que em 2018/19 já tinha vencido no reduto dos 'merengues', no Santiago Bernabéu, pelo mesmo resultado.

Ao fim de nove jogos sem perder, o Real Madrid averbou o quarto desaire no campeonato (o terceiro em casa), mantendo-se no segundo lugar, com 40 pontos, a sete do líder Atlético de Madrid (47), que tem menos dois jogos e que no domingo, se vencer em Cádiz, pode ficar com 10 de vantagem sobre o rival madrileno.

Além de poder ser igualado pelo FC Barcelona (37 pontos), caso os catalães vençam o Athletic Bilbau no domingo, o Real Madrid viu ainda o Sevilha (39), terceiro classificado, aproximar-se na classificação, depois de os andaluzes terem triunfado no terreno do Eibar, por 2-0.

O argentino Lucas Ocampos inaugurou o marcador, aos 28 minutos, de grande penalidade, e Joan Jordan aumentou a vantagem dos sevilhanos, aos 55, perante um Eibar que contou com o central Paulo Oliveira no 'onze'.