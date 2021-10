Real Madrid perde na visita ao Espanyol

© EPA

O Real Madrid sofreu hoje a primeira derrota na Liga espanhola de futebol, por 2-1, na visita ao Espanyol, e pode ser ultrapassado no comando do campeonato, à oitava jornada.

Com este resultado, e depois do empate caseiro com o Villarreal (0-0), o conjunto dirigido por Carlo Ancelotti foi igualado no comando da 'LaLiga' pelo Atlético de Madrid, ambos com 17 pontos, mais um do que a Real Sociedad, que tem um jogo a menos, e mais três do que o Sevilha, que tem dois desafios em atraso.

Ainda hoje, a Real Sociedad visita o Getafe e o Sevilha o Granada.

Os catalães adiantaram-se no marcador pelo ex-benfiquista Raul de Tomás, que, aos 18 minutos, se antecipou na pequena área ao defesa, depois de Embarba também ter ganhado em velocidade a um adversário para cruzar na direita.

De regresso à primeira divisão, o Espanyol era muito competente, focado e organizado, chegando, ante um rival sem ideias, ao 2-0, aos 60 minutos, por Aleix Vidal.

O inevitável Benzema ainda reduziu, num golo de belo efeito, aos 71 minutos, porém o Real Madrid não conseguiu resgatar qualquer ponto.

Este é o terceiro desafio consecutivo sem vencer, já que, a meio da semana, a equipa da capital espanhola foi surpreendida, em casa, pelo modesto Sheriff Tiraspol (2-1), na Liga dos Campeões.

Com este êxito, o Espanyol, que só tinha um triunfo, por 1-0 sobre o Alavés, subiu ao 12.º posto, com 10 pontos, os mesmos do Elche que, com um golo solitário do avançado argentino Dario Benedetto, venceu o Celta de Vigo por 1-0, deixando os galegos em 15.º, com sete pontos.