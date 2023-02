Real Madrid puxa dos galões para reviravolta épica e Nápoles bem encaminhado na champions

© Peter Powell/EPA

O Real Madrid, campeão em título, 'puxou dos galões' esta terça-feira para imperar contra o Liverpool (5-2), numa reviravolta espetacular rumo aos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, enquanto o Nápoles venceu o Eintracht Frankfurt (2-0).

Em Anfield Road, no encontro de reedição da final da edição 2021/22, o jogo da primeira mão dos 'oitavos' não podia ter começado melhor para os britânicos, que hoje tiveram os portugueses Diogo Jota -- entrou em campo aos 64 minutos -, e Fábio Carvalho a começarem no banco de suplentes.

O antigo jogador do Benfica Darwin Núñez bateu Thibaut Courtois, logo à passagem do minuto quatro, após finalizar de calcanhar uma bola servida pelo egípcio Mo Salah, que, pouco depois, aproveitou uma 'borla' do guardião belga para dilatar a vantagem no marcador.

O erro crasso do experiente guarda-redes foi atenuado ainda na primeira parte, quando o brasileiro Vinícius Júnior encurtou distâncias, com um belo remate cruzado e colocado para o fundo das redes da baliza do compatriota Alisson.

O emblema espanhol, que na época passada chegou ao 14.º troféu - o dobro dos do segundo do ranking, o AC Milan -, chegava a Liverpool também com o cetro da Supertaça Europeia e do Mundial de clubes e começou a fazer jus ao estatuto de favorito, por culpa de Alisson, que não quis ficar atrás de Courtois: ao tentar aliviar uma bola de Joe Gomez, acabou por pontapeá-la contra Vinícius Júnior, que assim 'bisou', aos 36.

A segunda parte foi um verdadeiro 'atropelo' do Real sobre o Liverpool, resolvendo, praticamente, a eliminatória, com mais três golos, desta vez da autoria do ex-portista Militão (47) e Karim Benzema, aos 55 e 67, com o primeiro tento do francês a desviar em Joe Gomez antes de entrar.

Em Anfield, os adeptos do Liverpool protestaram, através de tarjas e cânticos, contra a UEFA, uma vez que ficou provado que os incidentes da final da Liga dos Campeões de Paris, em 2022, não aconteceram por culpa dos fãs ingleses.

A equipa treinada pelo alemão Jürgen Klopp irá tentar dar a voltar à eliminatória na segunda mão, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, em 15 de março.

Em Frankfurt, no desafio dirigido pelo português Artur Soares Dias, uma das figuras começou por ser o guarda-redes Kevin Trapp, face a um penálti defendido, que saiu dos pés do georgiano Kvaratskhelia (36 minutos), a castigar uma falta infantil cometida pelo português Aurélio Buta sobre o nigeriano Victor Osimhen.

Quatro minutos depois, o temível ponta de lança africano viria mesmo a ser o autor do primeiro golo da primeira mão dos 'oitavos', aos 40, após concluir com eficácia uma transição rápida do lado direito do ataque transalpino.

No segundo tempo, a missão dos alemães de lutarem pelo resultado ficou ainda mais complicada, depois do francês Kolo Muani ter visto Artur Soares Dias exibir-lhe o cartão vermelho direto, após uma dura entrada sobre Anguissa.

Em vantagem numérica, o lateral Di Lorenzo subiu à área para fazer o 'gosto ao pé', aos 65, e complicar ainda mais a vida dos germânicos.

O internacional luso Mário Rui não saiu do banco de suplentes dos visitantes.

Os napolitanos, líderes destacadíssimos da Serie A, nunca ultrapassaram os oitavos de final, fase em que caíram em 2011/12 (Chelsea), 2016/17 (Real Madrid) e 2019/20 (FC Barcelona), mas estão agora muito mais perto de conseguir.

A segunda mão joga-se no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, no dia 15 de março.