Real Madrid sofre para empatar com Brugge no Santiago Barnabéu

O Real Madrid continua sem vencer na Liga dos Campeões. Os merengues foram surpreendidos com um Brugge que aos 39 minutos já vencia por 2-0, no jogo da segunda jornada do grupo A da Liga dos Campeões.

Emmanuel Dennis não se intimidou com a atmosfera de um estádio histórico e, apesar dos 21 anos, rubricou um bis no Santiago Barnabéu, para desespero dos adeptos blancos.

Na segunda parte, o Real entrou melhor. Aos 55 minutos, Sergio Ramos reduzir. Já a cinco minutos dos 90, Casimiro conseguiu o empate, dando o primeiro ponto à equipa de Zidane.