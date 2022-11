Real Madrid sofre primeira derrota e perde liderança em Espanha

© Rodrigo Jimenez/EPA

Por Lusa 07 Novembro, 2022 • 22:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Real Madrid sofreu esta segunda-feira a primeira derrota na Liga espanhola de futebol, ao 'cair' no campo do 'vizinho' Rayo Vallecano (3-2), e deixou fugir a liderança para o eterno rival FC Barcelona, na conclusão da 13.ª jornada.

No Estádio de Vallecas, nos arredores da capital espanhola, os campeões espanhóis foram surpreendidos pelo oitavo classificado da prova, que chegou ao triunfo com um golo do argentino Trejo, de grande penalidade, aos 67 minutos, após uma primeira parte 'frenética'.

Logo aos cinco minutos, o Rayo chegou à vantagem por Comezana, mas o Real Madrid fez valer o seu 'estatuto' e protagonizou em pouco tempo a reviravolta, com golos do croata Modric, aos 37, de penálti, e do brasileiro e ex-FC Porto Éder Militão, aos 41.

Antes do intervalo, o Rayo Vallecano repôs a igualdade, por Álvaro Garcia, aos 44, antes do lance decisivo de Trejo.

Depois de 10 vitórias e dois empates, o Real cai pela primeira vez na La Liga e o desaire resulta na perda da liderança para o FC Barcelona, que nesta ronda recebeu e venceu o Almería, por 2-0.

Os catalães somam 34 pontos, mais dois do que os 'merengues', numa luta pelo título que promete ser apenas a dois, já que Atlético Madrid e Bétis, terceiro e quarto classificados, respetivamente, já estão a 10 do primeiro lugar.