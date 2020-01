Real Madrid supera Atlético nos penálties e conquista Supertaça de Espanha

© AFP

O Real Madrid conquistou neste domingo a Supertaça de Espanha pela 11ª vez, ao vencer nos penáltis (4-1) o Atlético de Madrid na final disputada em Jeddah, na Arábia Saudita, após uma partida que terminou sem golos no tempo regulamentar e prolongamento.

Sergio Ramos foi o autor do quarto e decisivo penálti dos merengues, após Dani Carvajal, Rodrygo e Luka Modric também converterem da marca dos onze metros, Do lado dos colchoneros, Saúl Ñiguez e Álvaro Morata desperdiçaram no momento decisivo.

O português João Félix foi titular no Atlético Madrid, mas acabou por ser substituído já durante o prolongamento, aos 101 minutos, dando lugar ao colombiano Arias, antigo lateral do Sporting.



Destaque ainda para a expulsão de Valverde, aos 115 minutos, num lance que poderia ter sido decisivo no encontro, já que Morata seguia completamente isolado, com uma grande possibilidade de poder fazer golo para o Atlético Madrid.



Foi o 10.º título do francês Zinedine Zidane como treinador do Real Madrid, segunda Supertaça espanhola, que continua totalmente vitorioso em finais.