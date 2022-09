Real Sociedad impõe derrota ao Manchester United em Old Trafford

© Peter Powell/EPA

Por Lusa 08 Setembro, 2022 • 22:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Manchester United estreou-se esta quinta-feira na Liga Europa de futebol com um desaire na receção à Real Sociedad (1-0), num encontro do Grupo E, que contou com os lusos Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo.

No mítico Estádio Old Trafford, em Manchester, a primeira parte não teve golos e foi já depois do descanso que o conjunto espanhol resolveu a partida da primeira ronda, com uma grande penalidade convertida por Brais Mendez, aos 59 minutos.

Nos 'red devils', Dalot foi titular na lateral direita, assim como Ronaldo, mas no ataque, ainda à procura do primeiro golo na época. Já Bruno Fernandes foi suplente utilizado no meio-campo.

Por sua vez, o Omonia foi derrotado em casa pelo Sheriff (3-0), que lidera a 'poule' juntamente com os bascos, ambos com três pontos.

Nos outros encontros, os italianos da Lazio, com Luís Maximiano no 'banco', superiorizaram-se aos neerlandeses do Feyenoord, por 4-2, na 'poule' F, na qual o Sturm Graz bateu o Midtjylland (1-0).

Já o Mónaco, de França, foi a Belgrado bater os sérvios Estrela Vermelha por 1-0, com o luso Gelson Martins entre os suplentes, enquanto os húngaros de Ferencvaros receberam e venceram os turcos do Trabzonspor (3-2), para o Grupo H.

No G, os gauleses do Nantes e os alemães do Friburgo impuseram-se perante os gregos do Olympiacos (2-1) e os azeris do Qarabag (2-1), respetivamente.