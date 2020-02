Recorde do mundo de salto com vara batido por sueco de 20 anos

Armand Duplantis, de 20 anos, bateu hoje o recorde do mundo de salto com vara em pista coberta © Tytus Zmijewski/EPA

O sueco Armand Duplantis, de 20 anos, bateu este sábado o recorde do mundo de salto com vara, num meeting na cidade polaca de Torun, com um salto de 6,17 metros.

O campeão europeu de 2018, e vice-campeão do mundo, uma prata conquistada em outubro de 2019, em Doha, estabeleceu a nova marca, um centímetro acima do anterior registo, de 6,16, conseguida pelo francês Renaud Lavillenie em fevereiro de 2014, na Ucrânia.

"Era algo que queria desde que tinha três anos de idade. É um grande ano, e é uma boa forma de o começar", explicou o jovem sueco, após bater o recorde com o sexto salto em Torun.