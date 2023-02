Recurso pelo castigo a Paulinho foi rejeitado. Falha Sporting-FC Porto

Paulinho não vai estar no jogo de domingo © Pedro Correia/Global Imagens

O recurso apresentado pelo Sporting ao castigo de três jogos pelo castigo de três jogos dado ao avançado Paulinho na sequência das ocorrências na partida da final da Taça da Liga frente ao FC Porto foi rejeitado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os leões, sabe a TSF, já foram notificados da decisão e o internacional português vai mesmo falhar os jogos frente ao Rio Ave, esta segunda-feira, e perante o FC Porto, no fim de semana.

O Conselho de Disciplina da FPF castigou Paulinho com três jogos de suspensão depois da expulsão na final da Taça da Liga, frente ao FC Porto, e "injúrias" à equipa de arbitragem.

O avançado do Sporting foi expulso aos 72 minutos, por acumulação de amarelos, o que lhe valeu uma partida de castigo. No entanto, de acordo com o comunicado do Conselho de Disciplina, o jogador foi suspenso por mais dois jogos por "injúrias e ofensas à reputação" dos árbitros.

"Após sair do terreno de jogo, já expulso, dirigiu-se ao 4° árbitro com o dedo em riste da mão direita dizendo 'corruptos, corruptos, vocês são uns corruptos'", refere-se no comunicado.