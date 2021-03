Reduzido a nove, Santa Clara consegue empate com Tondela nos descontos

Por Lusa 20 Março, 2021 • 17:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Santa Clara, reduzido a nove jogadores, garantiu este sábado um empate a um golo em casa com o Tondela, em jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol, com um autogolo nos descontos.

Mario González (44 minutos) marcou o único golo do Tondela, mas o Santa Clara, já depois das expulsões de Fábio Cardoso (80) e Allano (82), empatou com um autogolo de Yohan Tavares, aos 90+4.

Com este resultado, o Santa Clara segue na sétima posição, com 32 pontos, enquanto o Tondela, que ainda não venceu como visitante, é 12.º, com 25.