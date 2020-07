Reentrada a 'todo o gás' garantiu 34.º título ao Real Madrid

Real Madrid celebra a conquista do 34.º título na liga espanhola © Rodrigo Jimenez/EPA

Uma reentrada forte na Liga espanhola de futebol, com 10 vitórias seguidas após a retoma da competição, permitiu ao Real Madrid capitalizar os 'deslizes' do FC Barcelona e arrancar a conquista do 34.º título de campeão.

O arranque da prova foi pródigo em equipas-sensação, sendo que, até ao final do primeiro terço, passaram pela liderança equipas como Granada, Sevilha ou Athletic Bilbau, além dos já consagrados Real Madrid, FC Barcelona e Atlético de Madrid.

O 'oxigénio' dos sevilhanos começou a esgotar-se a partir da 16.ª jornada, quando Real e 'Barça' aproveitaram para 'descolar' e iniciar uma luta 'taco a taco', com vantagem, ainda que ténue, para os 'merengues'.

Os três pontos à maior do Real Madrid 'esfumaram-se' em apenas duas jornadas (24.ª e 25.ª), quando empatou 2-2 com o Celta de Vigo, em casa, e perdeu 1-0 em Levante, resultados que proporcionaram o 'assalto' à liderança por parte do conjunto catalão, então já sob o comando de Quique Sétien, que tinha rendido Ernesto Valverde.

A vitória por 2-0 dos 'blancos' no 'El Clássico' gerou nova liderança logo de seguida, mas o FC Barcelona recolocou-se na frente na 27.ª ronda, tirando partido do desaire madridista na visita ao Betis, antes de a Liga espanhola ser interrompida, devido à pandemia de covid-19.

Contudo, no regresso da competição, a formação comandada por Zinedine Zidane 'disparou' na frente, com um registo 100% vencedor nas 10 partidas realizadas e aproveitando o facto de os rivais terem cedido três empates no mesmo periodo, o primeiro dos quais em Sevilha (0-0), na 30.ª jornada.

Nessa ronda, os 'blaugrana' ficaram à mercê do Real, que, dois dias depois, não enjeitou a possibilidade de igualar os rivais na liderança e conseguiu bater a Real Sociedad (2-1), numa partida muito polémica.

Enquanto os 'merengues' somaram vitórias nos três jogos seguintes, com Maiorca, Espanyol e Getafe, os catalães venceram o Athletic Bilbau, mas, logo de seguida, empataram com Celta de Vigo e Atlético de Madrid, abrindo 'caminho' para que o Real Madrid se isolasse na liderança.

A partir desse momento, o Real Madrid não mais largou a vantagem de quatro pontos e foi se aproximando de um título que lhe escapou nas duas últimas épocas, nas quais terminou em terceiro lugar, ambas atrás do Atlético de Madrid e a consideráveis 17 (2017/18) e 19 pontos (2018/19) do bicampeão FC Barcelona.

Após a conquista do título de 2016/17, Zinedine Zidane voltou a levar os madridistas à vitória, ele que tinha regressado ao Santiago Bernabéu no final da época passada, face às más prestações da equipa sob o comando de Julen Lopetegui e Santiago Solari.

Com a atual sequência de 10 vitórias seguidas, o técnico francês atingiu a segunda melhor marca ao serviço do Real Madrid numa temporada, depois de em 2015/16 ter conduzido o conjunto 'blanco' a 12 triunfos consecutivos nas últimas 12 rondas da competição.

Apesar dos mais de 300 milhões de euros gastos em contratações no início da época, com Eden Hazard (100 ME), Luka Jovic (60 ME) e Éder Militão (50 ME) à 'cabeça', acabou por ser a 'velha guarda' madridista a emergir neste título do clube, mais concretamente Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro ou Karim Benzema, bem secundados pelo jovem brasileiro Vinícius Júnior.

De resto, Benzema é o melhor marcador 'merengue' na Liga espanhola, com 21 golos em 36 jogos, aos quais juntou oito assistências, sendo apenas superado pelo argentino Léo Messi, do FC Barcelona, que lidera a lista do 'pichichi', com 23 tentos em 32 partidas.

À recuperação do Real Madrid na Liga espanhola ficará, indelevelmente, ligado o 'capitão' Sergio Ramos, autor de 11 golos na prova (o máximo da carreira), seis dos quais anotados desde que a competição foi retomada, com destaque para os penáltis que deram as 'sofridas' - mas importantes - vitórias sobre Getafe (1-0) e Athletic Bilbau (1-0), nas 33.ª e 34.ª jornadas.

Com o título espanhol na mão, o Real Madrid vira as atenções para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Para seguir em frente e marcar presença na 'final a oito' em Lisboa, terá de dar a volta à eliminatória com o Manchester City, depois de na primeira mão ter perdido em casa, por 2-1.