Reforço Fran Navarro e regressado Baró apresentam-se no arranque do FC Porto

O reforço Fran Navarro, contratado ao Gil Vicente, e Romário Baró, que esteve emprestado ao Casa Pia, apresentaram-se esta sexta-feira no primeiro dia de trabalhos de pré-temporada do FC Porto, que contou com 19 futebolistas.

O avançado espanhol, de 25 anos, foi a única aquisição efetuada até ao momento pelos vice-campeões nacionais, enquanto o médio, de 22 anos, já cumpriu duas épocas pela equipa principal, antes de ter estado cedido ao Estoril Praia e ao clube de Pina Manique.

O treinador Sérgio Conceição teve igualmente ao dispor os guarda-redes Cláudio Ramos e Samuel Portugal, os defesas João Mário, Fábio Cardoso, João Marcelo, Iván Marcano, David Carmo e Wendell, Bernardo Folha e André Franco como centrocampistas e os dianteiros Pepê, Galeno, Veron, Gonçalo Borges, Evanilson, Toni Martínez ou Namaso.

Presentes em confrontos das respetivas seleções nacionais em meados de junho, Diogo Costa, Pepe, Otávio, Zaidu, Marko Grujic, Stephen Eustáquio e Mehdi Taremi receberam autorização para prolongarem as suas férias e juntam-se ao grupo mais tarde, tal como Francisco Meixedo e Vasco Sousa, que participaram no Europeu de sub-21 por Portugal.

De fora do dia inaugural ficaram quatro atletas que evoluíram por empréstimo em outros clubes em 2022/23, casos de Carraça (Gil Vicente), Tomás Esteves (Pisa), Nanu (Santa Clara) e Mamadou Loum (Reading), cujo futuro não deve passar pelos 'azuis e brancos'.

O FC Porto voltou ao trabalho 33 dias depois de ter encerrado 2022/23 com a conquista da Taça de Portugal, ao realizar um apronto matinal no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, seguido dos habituais exames médicos e testes físicos.

No boletim clínico estão João Mário e os brasileiros Gabriel Veron e Evanilson, que têm vindo a recuperar de lesões e iniciaram a pré-temporada limitados a treino condicionado.

Orientados pela sétima época consecutiva por Sérgio Conceição, os 'dragões' têm nova sessão no sábado, no Olival, visando a Supertaça Cândido de Oliveira com o campeão nacional Benfica, em 8 ou 9 de agosto, em Aveiro, no primeiro jogo oficial de 2023/24.