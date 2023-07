Reforço para Jorge Jesus. Milinkovic-Savic assina pelo Al Hilal

Sergej Milinkovic-Savic © Gabriel Bouys/AFP

O futebolista internacional sérvio Sergej Milinkovic-Savic transferiu-se da Lazio para os sauditas do Al Hilal, tendo assinado um contrato de três temporadas, até 2026, anunciou esta quarta-feira o clube que é treinado pelo português Jorge Jesus.

O emblema de Riade confirmou a contratação do jogador, de 28 anos, primeiro através de um vídeo divulgado nas redes sociais em que mostra o pai de Milinkovic-Savic, o antigo futebolista Nikola Milinkovic, que passou por Desportivo de Chaves e Alverca, e depois através de uma fotografia do médio a rubricar o vínculo.

Apesar de o Al Hilal não ter revelado os valores envolvidos no negócio, a imprensa italiana refere que os sauditas vão pagar 40 milhões de euros (ME) à Lazio, enquanto o jogador irá auferir cerca de 25 ME por cada um dos três anos de contrato.

Milinkovic-Savic representou o clube romano nas últimas oito temporadas, tendo emergido como uma das principais 'figuras' da equipa, pela qual disputou 341 jogos e marcou 69 golos, contribuindo para que os 'laziali' terminassem a última edição da Serie A no segundo posto, naquela que foi a melhor classificação desde 2000, quando foram campeões transalpinos.

Esta é a terceira contratação de 'peso' assegurada pelo Al Hilal para a nova temporada, depois do central maliano Kalidou Koulibaly (ex-Chelsea) e do médio internacional português Rúben Neves (ex-Wolverhampton).

O Al Hilal, que na última época terminou a Liga saudita em terceiro lugar, é treinado pelo português Jorge Jesus, que está de regresso ao clube depois de por ali ter passado entre 2018 e 2019.