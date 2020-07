Regresso das modalidades de pavilhão preso por "acertos ligeiros" com DGS

© Fernando Fontes/Global Imagens

Por Lusa/TSF 09 Julho, 2020 • 18:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O diretor técnico nacional de voleibol, Leonel Salgueiro, admitiu esta quinta-feira que os "acertos ligeiros" a concretizar na reunião com a Direção-Geral da Saúde (DGS), na sexta-feira, poderão desbloquear o regresso das modalidades de pavilhão.

As federações de andebol, basquetebol, hóquei em patins, futebol (pelo futsal) e voleibol submeteram à DGS um documento conjunto para o regresso das modalidades, que, de acordo com o dirigente, deverá ser finalizado na sexta-feira, após a inclusão de "algumas sugestões" do organismo.

"A reunião [por videoconferência] irá servir para clarificar algumas questões", referiu Leonel Salgueiro, sublinhando a necessidade de as modalidades regressarem o mais rápido possível, mas em sintonia com as normas sanitárias da DGS.

O protocolo para a retoma das modalidades de pavilhão foi elaborado conjuntamente pelos presidentes, diretores técnicos e médicos das federações, que pretendem o regresso das competições seniores a partir da terceira semana de agosto.

Dessa intenção, desde que haja autorização da DGS, as federações já deram conhecimento ao secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, e ao presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Vítor Pataco.

As medidas de desconfinamento devido à pandemia de Covid-19 permitiram a retoma da atividade desportiva ao ar livre e das competições de modalidades individuais, sujeitas ao cumprimento das regras sanitárias da DGS.

De fora continuam as modalidades coletivas de pavilhão, às quais apenas é permitido o treino individual dos atletas, com restrições e mantendo o distanciamento social e sem partilha de bola.

As federações reúnem-se na sexta-feira com a DGS, no mesmo dia em que está prevista uma audiência conjunta do Comité Olímpico de Portugal, Comité Paralímpico de Portugal e Confederação do Desporto de Portugal na Assembleia da República.