Rejeitado recurso do castigo a Sérgio Conceição

© Ivan Del Val/Global Imagens (arquivo)

Por Tiago Santos 30 Abril, 2021 • 17:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol rejeitou, esta sexta-feira, o recurso do FC Porto ao castigo de 21 dias aplicado a Sérgio Conceição, apurou a TSF.

O treinador dos dragões foi expulso no jogo entre FC Porto e Moreirense da última jornada e, além do castigo, foi ainda condenado a pagar uma multa no valor de 10.200 euros.

Falha o clássico

De acordo com o relatório do árbitro, o treinador entrou no relvado do estádio do Moreirense, dirigindo-se a Hugo Miguel, onde proferiu: "És uma vergonha, roubaste-nos o campeonato." O juiz mostrou-lhe o cartão vermelho, já depois do apito final.

O técnico dos dragões não estará no banco dos campeões nacionais no clássico com o Benfica, marcado para 6 de maio, e falha também os jogos com o Famalicão - que acontece esta noite - e o Rio Ave, só regressando na última jornada do campeonato.