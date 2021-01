© Jorge Amaral/Global Imagens

O Benfica recebe esta segunda-feira o CD Nacional num jogo a contar para a jornada 15 da Primeira Liga.

Sem Vlachodimos nem Helton Leite - ambos infetados pelo coronavírus - Jesus viu-se obrigado a apostar em Svilar para defender a baliza, colocando à sua frente uma defesa também ela remendada e que contava com um estreante na liga: João Ferreira.

Bastaram sete minutos para os encarnados marcarem, ainda que não tenha valido. João Ferreira surgiu no corredor direito após combinação com Rafa e cruzou para a entrada da área, onde surgiu Chiquinho a rematar de primeira.

O lance acabou por ser anulado por fora de jogo, após análise do VAR: João Ferreira estava 19 centímetros adiantado.

Mas Chiquinho queria mesmo marcar. Mais sete minutos - já íamos nos 14' - e o médio português surge ao segundo poste a cabecear para golo após cruzamento de Pizzi a partir do lado direito.

Pouco mais se podia contar sobre este jogo. João Ferreira exibia-se a bom nível para a idade e relativa pouca experiência e o Nacional pouco conseguia fazer, até porque sentia a ausência do colombiano Riascos.

Onze do Benfica: Svilar, João Ferreira, Jardel, Ferro, Cervi, Weigl, Pizzi, Chiquinho, Rafa, Seferovic e Darwin

Onze do Nacional: Daniel Guimarães, Kalindi, Pedrão, Rui Correia, Witi, Nuno Borges, Francisco Ramos, Koziello, Thill, Gorré e Rochez

As águias estão no terceiro lugar do campeonato, com 32 pontos. Os madeirenses ocupam o 15.º lugar, com 13.

Suplentes do Benfica: Fábio Duarte, Todibo, Samaris, Gabriel, Taarabt, Pedrinho, Tiago Araújo, Ferreyra e Gonçalo Ramos.

Suplentes do Nacional: Riccardo, Lucas Kal, Alhassan, Rúben Freitas, João Vigário, Danilovic, Rúben Micael, Camacho e João Victor.